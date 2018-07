Ascoli, via Cosmi, arriva Vivarini

ANCONA, 12 LUG - L'Ascoli ha esonerato l'allenatore Serse Cosmi che ha condotto la squadra nel passato campionato di serie B ad una miracolosa salvezza. Così ha deciso la nuova proprietà dopo aver tentato, invano, la strada della rescissione consensuale del contratto in essere con il tecnico umbro anche per la stagione che va ad iniziare. Per la sua successione c'è in pole position Vincenzo Vivarini.