Migranti: Vos Thalassa, 2 profughi indagati

PALERMO, 12 LUG - La Procura della Repubblica di Trapani ha ricevuto due informative della Squadra Mobile di Trapani e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato sui fatti accaduti a bordo del rimorchiatore Vos Thalassa l'8 luglio e ha proceduto all'iscrizione di un procedimento penale a carico di Ibrahim Bushara, sudanese, e di Hamid Ibrahim, ganese. Ai due è contestato il reato di concorso in violenza privata continuata ed aggravata in danno del comandante e dell' equipaggio del rimorchiatore. Secondo quanto si apprende, al momento non starebbe valutando la possibilità di disporre provvedimenti cautelari nei confronti dei due migranti indagati.