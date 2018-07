Mondiali: Pitana arbitro Francia-Croazia

ROMA, 12 LUG - La finale della Coppa del mondo di calcio, in programma domenica alle 17 sul terreno dello stadio Luzhniki, a Mosca, fra Croazia e Francia, sarà diretta dall'argentino Nestor Pitana, classe 1975. Il 'fischietto' sudamericano sarà coadiuvato dagli assistenti Hernan Maidana (Argentina) e Juan P. Lattes (Argentina). L'olandese Bjorn Kuipers sarà il quarto ufficiale. La finale per il terzo posto, in programma sabato a San Pietroburgo con inizio alle 16, fra Belgio e Inghilterra, invece, sarà diretta dall'iraniano Alireza Faghani, assistito dai connazionali Reza Sokhandan e Moha Mansouri. Quarto ufficiale designato è il senegalese Malang Diedhiou.