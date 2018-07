A Trieste festa croata, esodo a Zagabria

TRIESTE, 12 LUG - Aria di mondiale anche a Trieste dove la comunità croata ieri si è lasciata andare a qualche carosello, dopo la vittoria contro l'Inghilterra. Un segnale dei tempi che cambiano visti i rapporti storici complessi nel capoluogo giuliano tra le diverse comunità presenti. Intanto in vista della finale di domenica contro la Francia la comunità croata si prepara a un evento che, comunque vada, passerà alla storia. Per seguire la partita qualcuno resterà in città, altri invece sono pronti a varcare il confine di Stato e dirigersi verso la terra d'origine. La capitale croata dista appena tre ore di auto da Trieste, mentre il confine più vicino, quello della costa istriana meta per tanti turisti, appena 49 minuti. I croati che vivono o lavorano nel capoluogo giuliano sono circa 15mila, molti di più delle stime ufficiali che li pongono al terzo posto dietro a serbi e romeni.