Salvini a Fermo il 17 luglio

FERMO, 12 LUG - Il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini sarà a Fermo il 15 luglio per l'inaugurazione dei presidi provinciali delle forze dell'ordine: la nuova Questura, e i comandi provinciali di carabinieri e Guardia di finanza, conseguenti all'istituzione della Provincia di Fermo. Saranno presenti - annuncia la Prefettura di fermo - anche i vertici dei tre Corpi: il capo della polizia Franco Gabrielli, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Giovanni Nistri e il comandante generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi. L'evento si articolerà in più fasi, con le inaugurazioni in rapida successione dalle 10:30 e una cerimonia in Prefettura alle 12:30, con il prefetto Maria Luisa D'Alessandro e il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. Imponenti, ma discrete le misure di sicurezza, studiate e decise oggi dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.