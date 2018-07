Europe Teaching Rankings, Unitn è prima

TRENTO, 12 LUG - L'Università di Trento risulta il migliore ateneo italiano in base alla classifica di Europe Teaching Rankings 2018, resa nota da Times Higher Education, che prende in considerazione il giudizio di studenti e studentesse sulla didattica e sull'ambiente di apprendimento. La classifica europea è guidata da Oxford (con punteggio complessivo di 83), Cambridge (82,7) e La Sorbona (81,4). La migliore delle italiane, al 36/o posto è l'Università di Trento (con 75,2 punti), che figura quindi come capolista del gruppo delle 25 italiane valutate. Soddisfazione viene espressa dal rettore dell'ateneo trentino, Paolo Collini. "Studenti e studentesse sono sempre molto esigenti, e se si ottiene da loro un giudizio positivo significa che il nostro ateneo è davvero una comunità capace di offrire didattica e servizi di qualità".