Vitalizi: Camera dice sì a taglio, festa M5s in piazza

ROMA, 12 LUG - L'ufficio di presidenza della Camera dice sì al taglio dei vitalizi ed il M5s scende in piazza con palloncini gialli e bottiglie di champagne, per festeggiare davanti a Montecitorio. "Stiamo cancellando un privilegio non un diritto e quando si fa qualcosa per le persone è giusto festeggiare", dice Francesco Silvestri, vice capogruppo alla Camera ai militanti.