Fraccaro: idea 400 deputati 200 senatori

ROMA, 12 LUG - Il governo proporrà un disegno di legge di riforma costituzionale con "una drastica riduzione" del numero dei parlamentari, fino a "400 deputati e 200 senatori" (ora sono rispettivamente 630 e 315, ndr), cosa che porterà "a risultati in termini di spesa" ma anche a "migliorare il processo decisionale nell'interesse dei cittadini". Lo ha detto il ministro per le Riforme Riccardo Fraccaro (M5S) in audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera.