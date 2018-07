Fraccaro:vogliamo referendum propositivo

ROMA, 12 LUG - Il governo presenterà una riforma per introdurre il referendum propositivo. Lo ha detto il ministro Riccardo Fraccaro in Commissione Affari costituzionali della Camera. La proposta di legge prevederà anche "un meccanismo di dialogo dei promotori del referendum con il Parlamento", in modo che quest'ultimo possa prendere l'iniziativa e fare una legge. In tal caso si dovrà "prevedere la possibilità per i promotori di ritirare la proposta". Oppure nel successivo referendum confermativo si dovrà prevedere la possibilità di "scegliere tra la proposta avanzata dal referendum propositivo e quella approvata dal Parlamento". L'abolizione del quorum nel referendum abrogativo e in quello propositivo sarà un'altra riforma che il governo porterà in Parlamento, ha detto Fraccaro. Il quorum, ha detto il ministro, "premia chi non partecipa" e in tal senso "disincentiva la partecipazione".