Migranti: Cassazione, dire "andate via" è razzismo

ROMA, 12 LUG - Per l'aggravante dell'odio razziale è "irrilevante l'esplicita manifestazione di superiorità razziale" e può essere applicata anche nel caso di espressione generiche di disprezzo verso gli stranieri come "che venite a fare qua... Dovete andare via". Lo precisa la Cassazione che ha confermato l'aggravante della finalità di discriminazione razziale, e il relativo aumento di pena, a un 40enne, accusato di lesioni, in concorso con un'altra persona.