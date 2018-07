Pogba, non sottovaluteremo gli avversari

ROMA, 12 LUG - "Due anni fa agli Europei abbiamo pensato che il più fosse fatto dopo aver battuto in semifinale la Germania. Pensavamo che contro il Portogallo avremmo vinto senza problemi. Adesso vi garantisco che non ripeteremo l'errore di sottovalutare i nostri avversari". Nel ritiro della Francia parla Paul Pogba, che ricorda bene quanto successo a Euro 2016. La Francia era la squadra di casa, in finale trovò l'outsider Portogallo e alla fine a Parigi la Coppa l'alzò Cristiano Ronaldo. Così ora il 'polpo Paul' garantisce che i Bleus non commetteranno lo stesso sbaglio. "Questa volta siamo molto concentrati - spiega - ma non per questo pensiamo di aver già vinto. Non succederà".