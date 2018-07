Tv: Cairo, Floris a La7 fino al 2024

MILANO, 12 LUG - Giovanni Floris ha rinnovato il contratto con La7 e sarà uno dei protagonisti della rete fino al 2024. Lo ha annunciato Urbano Cairo nel corso della presentazione dei palinsesti a Milano. "Ci siamo visti con l'agente di Giovanni Floris, Beppe Caschetto, prima che il suo contratto andasse in scadenza, ad agosto del 2019, e abbiamo rinnovato il contratto per altri 5 anni - ha detto Cairo -. Anche visti i risultati ottenuti in questi quattro anni e in particolare nell'ultimo anno". A maggio la media degli ascolti di diMartedì "ha raggiunto quasi il 10%", ha concluso.