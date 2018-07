Guasto, Intercity fermo 4 ore a Faenza

BOLOGNA, 11 LUG - Partito già in ritardo di circa 45 minuti, il treno Intercity 609 Bologna-Lecce delle 14.00 ha avuto un guasto al locomotore dopo neanche un'ora di viaggio, tra Faenza (Ravenna) e Forlì, bloccandosi per oltre tre ore in linea sul binario. Per tutti i passeggeri, circa 200, Trenitalia ha disposto il rimborso integrale del biglietto. L'incidente è stato segnalato da alcuni viaggiatori, spazientiti, lamentando scarse informazioni, ed è stato confermato da Trenitalia, che ha fatto sapere di aver dovuto far arrivare da Bologna un locomotore funzionante, da sostituire in linea, operazione complessa che, in questo caso, ha anche presentato alcune difficoltà che hanno reso lunga l'operazione. La posizione in linea, ha spiegato Trenitalia, non facilita neppure l'assistenza alle persone: il kit con generi di conforto è stato così organizzato alla stazione di Rimini, una volta ripreso il viaggio. Da Faenza il treno è ripartito intorno alle 19.