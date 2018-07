Zingaretti, con Calenda fase nuovo Pd

ROMA, 11 LUG - "Calenda ha ragione. Le sue preoccupazioni sul Pd sono assolutamente condivisibili. Il rischio della palude c'è. Dobbiamo cambiare tutto, e a Carlo dico: proviamoci". Così a margine di una iniziativa all' Auditorium Parco della Musica di Roma il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "E' la sfida più difficile cambiare insieme una comunità - aggiunge - ma vale la pena provarci. Dobbiamo farlo aprendo una fase totalmente nuova, proiettandoci nel futuro, dove in modo collegiale parta una stagione di rigenerazione del Pd e di un campo da ricostruire, in primo luogo con le tante persone che possono, e sono sicuro vogliono, dare una mano. Con questa destra al governo dobbiamo avere la forza di imporre nelle nostre discussioni interne due concetti - ha concluso Zingaretti - cambiare tutto, spirito unitario".