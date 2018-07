Trump crea task force contro frodi in Borsa

NEW YORK, 11 LUG - Una task force per l'integrità del mercato e contro le frodi a danno dei consumatori. A crearla è l'amministrazione Trump, avviando una collaborazione fra Dipartimento di Giustizia, Sec e Federal Trade Commission. ''Unendo le nostre forze possiamo identificare e fermare frodi di più ampia scala di quanto una delle nostre agenzie da sola potrebbe fare'' afferma Rod Rosenstein, vice ministro alla Giustizia presentando l'iniziativa. Le autorità lavoreranno insieme per scoraggiare le attività fraudolente e imporre le adeguate misure correttive e punitive senza sprecare risorse pubbliche. (ANSA).