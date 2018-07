Cinema: Joaquin Phoenix sarà il Joker

ROMA, 11 LUG - Joaquin Phoenix sarà il protagonista della storia sulle origini di uno dei più famosi super-cattivi della DC, il Joker. Sotto la direzione di Todd Phillips, il film ruoterà intorno all'iconico villain e sarà una storia originale, mai apparsa sul grande schermo. Lo annuncia la Warner Bros. L'esplorazione di Phillips di un uomo ignorato dalla società non sarà soltanto uno studio crudo del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito. Phillips dirigerà il film da una sceneggiatura che ha scritto insieme Scott Silver ("The Fighter"). Le riprese inizieranno entro la fine dell'anno. Uno degli attori più versatili di oggi, Phoenix è stato onorato con tre nomination agli Oscar per il suo lavoro in "The Master" di Paul Thomas Anderson, "Quando l'amore brucia l'anima" di James Mangold nel ritratto di Johnny Cash, e "Il Gladiatore" di Ridley Scott. Ha vinto il premio come Miglior Attore al Festival di Cannes nel 2017 per "A Beautiful Day: You Were Never Really Here" di Lynne Ramsey, ed è stato acclamato per le sue interpretazioni in numerosi film, tra i quali: "Lei" di Spike Jonze. Il suo film più recente, "Don't Worry" di Gus Van Sant, è stato presentato in anteprima al Sundance di quest'anno. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.