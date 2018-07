Ronaldo: lunedì CR7 day, show per tifosi

TORINO, 11 LUG - L'arrivo di Ronaldo è in programma tra domenica sera e lunedì, giorno in cui ci saranno anche le visite e la presentazione ufficiale. Inizia a calare la cortina di mistero che avvolge l'arrivo di CR7: la Juventus sta organizzando una presentazione in grande stile che coinvolgerà anche i tifosi, all'Allianz Stadium. Lunedì 16 luglio passerà quindi alla storia come il 'Ronaldo-day', una giornata interamente dedicata al campione portoghese e alla sua nuova vita in bianconero.