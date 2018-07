Test suggerito a l'auricolare s'incastra

MILANO, 11 LUG - Un ragazzo di 25 anni è stato denunciato per aver tentato di passare l'esame scritto di scuola guida grazie alle risposte suggerite attraverso un auricolare che poi gli è rimasto incastrato nell'orecchio e che ha reso necessario il suo trasporto all'ospedale San Carlo di Milano. E' accaduto questa mattina alla Motorizzazione del capoluogo lombardo, in via Cilea. Gli ispettori si sono accorti che l'esaminando era aiutato dall'esterno per superare la prova e al termine è stato invitato a togliersi il dispositivo per sequestrarlo. A quel punto, però, si è accorto di non riuscire a rimuoverlo e - tra l'imbarazzo e l'ironia - ha dovuto chiedere l'intervento proprio degli agenti della Polizia locale. Il giovane è stato accompagnato in ambulanza al Pronto soccorso dove i medici sono riusciti a estrarglielo con una pinzetta. La prova, tra l'altro, grazie ai suggerimenti era stata superata.