ROMA, 11 LUG - L'idea della sfida è nata dal Comitato regionale Fipav Lazio, che ha lanciato la sfida ai propri utenti: "Noi facciamo sul serio. Almeno 1000 like per convincerli". Ma il pallavolista azzurro non ha neanche atteso di raggiungere la quota, sfidando subito Cristiano Ronaldo al challenge. L'azzurro a suon di servizi, il neo-juventino con le punizioni. (ANSA).