Nato: Melania e signore in visita all'accademia musicale

WASHINGTON, 11 LUG - Melania Trump, insieme con le consorti dei leader Nato impegnati nel vertice dell'Alleanza a Bruxelles, hanno visitato l'accademia musicale 'Queen Elizabeth' a Waterloo, nei pressi di Bruxelles, dove hanno assistito ad un concerto eseguito da giovani musiciste, con tre pezzi di repertorio classico fra cui Tchaikovsky. Melania - che indossa un abito Calvin Klein blu con dettagli verdi e bianchi e decollete' Louboutin - ha assistito al concerto seduta in prima fila, fra la premiere dame francese Brigitte Macron (in bianco) e Amelie Derbaudrenghien, compagna del premier belga, che indossa un abito giallo. Il programma della visita 'delle signore' ha incluso anche una foto di famiglia, che ha visto ancora una volta Melania Trump fra Brigitte Macron e Amelie Derbaudrenghien. Tra le consorti presenti anche Mojca Stropnik, la 'first lady' della Slovenia Paese natio di Melania Trump. Le signore hanno poi dedicato parte dell'incontro ad un degustazione di cioccolato belga