Uccise fidanzata: condannato a 30 anni

UDINE, 11 LUG - Trent'anni di reclusione: è la condanna pronunciata oggi dal gup del tribunale di Udine Mariarosa Persico nei confronti di Francesco Mazzega, l'uomo di 36 anni, accusato di aver ucciso la sera del 31 luglio scorso la fidanzata, Nadia Orlando, 21 anni di Vidulis di Dignano (Udine). La sentenza è arrivata dopo un paio d'ore di camera di consiglio, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato. Il giudice ha riconosciuto Mazzega colpevole del reato che gli era stato contestato dalla Procura: omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Il giudice ha dichiarato l'uomo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale della pena. Lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da quantificare in separato giudizio. "Grazie a tutte queste persone. Hanno fatto veramente di tutto per aiutarci", ha detto la mamma di Nadia, Antonella, abbracciando gli investigatori della Squadra Mobile di Udine che hanno condotto le indagini.