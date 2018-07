Ronaldo: Allegri, con lui salto qualità

BRUXELLES, 11 LUG - "Cristiano Ronaldo credo sia un acquisto importantissimo e un salto di qualità da parte di tutti, della società e di tutto l'ambiente. Quando inizieremo il 30 e arriveranno tutti, avremo un'annata davanti a noi importante come tutte le altre dove ci sarà da centrare gli obiettivi". Così l'allenatore della Juventus Allegri a margine di un evento al Parlamento Ue. "Per me tutti gli anni comincia un nuovo ciclo" perché la Juventus negli ultimi quattro anni è cambiata molto. Quest'anno ha fatto un mercato importante. Non ho assolutamente sentito al telefono, lunedì credo ci sarà la conferenza stampa, quindi lo vedrò lunedì. So che è molto contento, è un grande professionista e un valore importante per una squadra che ha già fatto grandissime cose", ha aggiunto Allegri. "Credo che la società e il presidente abbiano fatto una cosa straordinaria per la Juve, ma soprattutto per il calcio italiano. Come giocherà? Come ha sempre fatto: cercando di fare gol".