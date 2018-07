Fico, affrontare conflitto interessi

ROMA, 11 LUG - "Le soglie di concentrazione nel sistema delle comunicazioni dovrebbero costituire per il legislatore il presupposto di un ragionamento non più rinviabile anche sulla disciplina del conflitto d'interessi". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico in occasione della relazione annuale dell'Agcom. "Penso quindi a una riflessione organica del Parlamento su questi temi - prosegue - che sono strettamente collegati fra loro. E il tema del conflitto d'interessi in generale che c'è nel nostro Paese va affrontato a tutti i costi in questa legislatura".