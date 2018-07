Tolto a famiglia quindicenne 'malato' di playstation

MILANO, 11 LUG - E' affetto da una grave dipendenza dai videogiochi. Per questo il ragazzo, su decisione del Tribunale dei minori è stato allontanato dalla famiglia e affidato il ragazzo ad una comunità di tutela. La vicenda, che si svolge nel Cremonese va avanti da diversi anni e riguarda una famiglia da tempo seguita dai servizi sociali: genitori separati, mamma con problemi di droga e giudiziari, figlia scappata di casa col fidanzato e in passato, a sua volta, affidata a una comunità. Da questa situazione è emersa la condizione del figlio, ora quindicenne, con difficoltà nell'apprendimento, schiavo della playstation e pertanto vittima di una dipendenza da videogiochi da cui non riesce a liberarsi. Da qui la decisione dei giudici si affidarlo a una comunità.