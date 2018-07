Bresciano sequestrato: in video minacciato con armi

BRESCIA, 11 LUG - Dopo quattro telefonate alla madre avvenute nei mesi scorsa ora alla vicenda di Alessandro Sandrini, scomparso in Turchia da 20 mesi, si aggiunge anche un video. Immagini finite nell'inchiesta della Procura di Roma e nelle quali si vede il bresciano di 32 anni indossare una tuta arancione da carcerato e parlare sotto la minaccia di due uomini armati. Sandrini era partito per una vacanza ad Adana in Turchia il 3 ottobre del 2016 e non è più tornato a casa. Solo dolo oltre un anno di silenzio il 19 ottobre 2017 aveva chiamato la madre sostenendo di essere stato sequestrato. Ora nel nuovo video chiede aiuto all'Italia per essere liberato.