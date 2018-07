Juventus '#WelcomeToJu, Cristiano'

TORINO, 10 LUG - #WelcomeToJu, Cristiano!. L'hastag di benvenuto coniato dalla Juventus per l'arrivo di Ronaldo, è stato scelto dal club bianconero sul sito ufficiale del club per annunciare l'ingaggio di CR7 e il contratto quadriennale. Sotto il messaggio un'immagine stilizzata con le lettere di Cristiano (la T trasformata in un 7, numero dell'asso portoghese) e la sua posa nell'esultanza dopo i gol.