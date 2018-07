Rai: Fico, Cda è banco prova legislatura

ROMA, 10 LUG - "La Rai è la principale industria culturale del Paese e svolge un prezioso ruolo di servizio pubblico. Competenza, indipendenza e capacità di visione e progettazione del servizio pubblico dovranno essere i fari che guideranno la scelta dei componenti del futuro consiglio di amministrazione. Credo sia un momento molto importante per la democrazia e, come ho già avuto modo di dichiarare, un vero banco di prova per la legislatura". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico in un messaggio su Fb. Fico ha ricordato che nella riunione dei capigruppo è stato fissato il calendario dei lavori della Camera per le prossime settimane che prevede anche l'elezione da parte del Parlamento di quattro membri del nuovo consiglio di amministrazione della Rai: due saranno scelti dalla Camera e due dal Senato (mentre due sono scelti dal Governo e un settimo è eletto dai dipendenti dell'azienda).