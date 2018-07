Giunta Coni, prorogare commissario Figc

ROMA, 10 LUG - La Giunta nazionale del Coni ha proposto al Consiglio Nazionale, in programma nel pomeriggio al Salone d'Onore del Coni, la proroga del commissariamento della Figc fino al 10 dicembre 2018. In attesa della ratifica del consiglio Roberto Fabbricini dovrebbe restare alla guida di via Allegri per altri cinque mesi.