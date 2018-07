Moavero, nessuna divergenza con Salvini sui migranti

ROMA, 10 LUG - "Salvini è anche leader politico e quindi usa un linguaggio da leader politico, il ministro degli Esteri non ha una forza politica e usa un linguaggio di tipo più istituzionale, ma non vedo differenze tra noi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, in audizione al Senato. "In tutta franchezza - ha detto - non credo ci siano divergenze di posizione in seno al governo. Mi confronto quotidianamente con i colleghi. Sulla migrazione c'è un contatto quotidiano tra il ministro degli Esteri e ministro degli Interni".