Moavero, per l'Italia non c'è alternativa all'Ue

ROMA, 10 LUG - "Non riesco a vedere alternative rispetto a un'attiva partecipazione dell'Italia nel processo di integrazione europea. Vedo male l'isolazionismo e i tentativi di puro ostacolo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. "Cerchiamo piuttosto di farci portatori di proposte, anche eterodosse", per migliorare il meccanismo europeo, ha aggiunto. Anche perché "si sa bene cosa si lascia, si sa meno bene cosa si trova e lo dimostra anche quanto sta succedendo in Gran Bretagna".