Mondiali,Inghilterra favorita su Croazia

ROMA, 10 LUG - Croazia-Inghilterra, seconda semifinale di Russia 2018, domani a Mosca, è in equilibrio secondo i quotisti Snai, che concedono un leggero vantaggio alla Nazionale dei Tre Leoni, che ha stravinto gli ultimi due scontri diretti, entrambi nelle fasi di qualificazione ai mondiali 2010: 5-1 a Wembley nel settembre 2009, 4-1 a Zagabria nel settembre 2008. La terza vittoria consecutiva si gioca a 2,35, un altro successo largo è dato a 12 volte la posta. Sale invece a 3,60 la quota sulla vittoria della Croazia, che ha battuto l'ultima volta gli inglesi alle qualificazioni per Euro 2008, vincendo 3-2. Lo stesso risultato nel match di domani è dato a 45. Croazia e Inghilterra si sono scontrate 7 volte fino a oggi, ma solo una hanno chiuso sul pareggio, dato a 3,10. Più in generale, l'Inghilterra è favorita nella scommessa secca sul passaggio del turno: 1,60 contro 2,25.