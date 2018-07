Moratti, avrei preferito CR7 all'Inter

MILANO, 10 LUG - Cristiano Ronaldo alla Juventus? "E' chiaro che avrei preferito che lo facesse l'Inter un colpo del genere. Però trovo che sia stata un'idea intelligente quindi complimenti alla Juve". Così Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha commentato il possibile arrivo del campione portoghese a Torino. "Per me hanno avuto un'ottima idea, poi il portarlo a casa dipende dalle potenzialità che loro hanno. Ma dà vivacità e certamente una grande forza alla squadra", ha concluso a margine della presentazione di Milano Calcio City a Palazzo Marino, sede del Comune.