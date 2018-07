Governo: Renzi, per ora solo parole, parole, parole...

ROMA, 10 LUG - "Il Governo Salvini-Conte continua a parlare di immigrazione. La strategia di scommettere sulla paura funziona nel breve periodo. Ma alla lunga la realtà viene fuori". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi sottolineando che "parlano di immigrazione per non affrontare i temi su cui hanno vinto le elezioni. Il reddito di cittadinanza - osserva - è sparito, la Flat Tax un ricordo, la Legge Fornero è viva e lotta insieme a noi: erano solo slogan da campagne elettorale, con buona pace di chi ci ha creduto. L'unica misura partorita sino ad oggi è il Decreto Dignità: era talmente urgente che nessuno trova più il testo. Non scherzo: il decreto non è neanche stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e nessuno sa che fine abbia fatto". "Quando avranno finito con la propaganda - aggiunge l'ex premier e segretario dem -, sarà interessante confrontarci. E vedere se e quali promesse della campagna elettorale proveranno a realizzare. Al momento sono solo parole, parole, parole".