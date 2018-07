In capannoni-alveari 35 addetti a nero

FIRENZE, 10 LUG - Sette aziende irregolari su sette controllate in cinque capannoni-alveari fatiscenti, con 53 addetti non in regola su 62 impiegati, di origine cinese o pachistana, "intenti a lavorare in condizioni di particolare degrado, in ambienti privi di qualsiasi requisito di sicurezza", con cucine all'interno dei bagni. Questo il bilancio di un intervento delle Fiamme gialle del comando provinciale di Firenze, condotto con Asl e Ispettorato territoriale del lavoro a Sant'Angelo a Lecore, fra i comuni di Campi Bisenzio e Signa (Firenze). Dei lavoratori controllati, 18 sono risultati irregolari, e 35 completamente privi di contratto di lavoro: fra questi ultimi, 23 sono risultati clandestini, e in quanto tali segnalati alla procura di Firenze, così come i cinque datori di lavoro. Per 6 ditte su 7 è stata disposta la sospensione dell'attività. Le sanzioni amministrative comminate ammontano a circa 250mila euro.