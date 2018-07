Omaggio all'Italia, ecco pallone Serie B

MILANO, 10 LUG - Nel logo dello sponsor sono disegnate le sagome delle regioni incastonate fra loro, e la sfera è decorata con le curve di livello di una porzione della cartina geografica dell'Italia: anche attraverso il nuovo pallone della Kappa, la Serie B si presenta come 'il campionato degli italiani'. "Vogliamo dare massima evidenza alla nostra filosofia, siamo il campionato dei territori: il 75% dei nostri giocatori è italiano e quest'anno siamo anche l'unico torneo professionistico che rappresenta l'intero Paese, la Serie A da Napoli in giù non è più presente", nota il presidente della Lega B, Mauro Balata, presentando i nuovi palloni per il campionato di Serie Bkt, il bianco tradizionale e quello rosa per il periodo invernale. Il Kombat Ball 2019 ha 24 pannelli, è stato sottoposto a studi in galleria del vento per mantenere meglio la traiettoria in volo quando cambiano le situazioni atmosferiche, rispetto a quello dell'anno scorso ha maggiore grip ed è più morbido, grazie a un quarto strato interno ammortizzante.