Torres in Giappone, firma per Sagan Tosu

TOSU (GIAPPONE), 10 LUG - Dopo Andres Iniesta, un altro grande giocatore spagnolo approda in Giappone. Si tratta di Fernando Torres, che ha firmato per il Sagan Tosu, squadra che milita nella J1 League. Delusione dei tifosi del Sydney, con il quale l'attaccante è stato a lungo in trattativa, anche con la mediazione della Federazione australiana che sperava nel suo arrivo per ridare vigore a presenze negli stadi ed ascolti televisivi in calo. Ma l'ex di Liverpool, Chelsea e Atletico Madrid ha scelto diversamente. "Il Sagan Tosu è stata tra le prime squadre ad essersi interessante a me - h affermato Torres - Voglio ringraziare il club per la perseveranza che ha avuto nei miei confronti. La mia è una sfida personale, sportiva e culturale".