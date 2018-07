Orlando: superare linea politica Renzi

ROMA, 10 LUG - "Io credo che più che sfidare Renzi occorre superare una impostazione politica che Renzi ha riproposto". Lo ha detto Andrea Orlando, intervistato da Rai Radio1. Il leader della sinistra interna del Pd ha spiegato che occorre "lavorare per costruire un partito che guarda più esplicitamente all'eguaglianza sociale", un partito "che renda meno grandi le distanze che ci sono nella società, economiche, culturali di opportunità". Quanto all'ex segretario, ha proseguito Orlando, "Renzi ci ha riproposto un punto di vista che ha dominato la sinistra europea negli ultimi 20 anni, ha richiamato Tony Blair. Una idea secondo la quale la sinistra aveva come unico compito rimuovere gli ostacoli allo sviluppo dei mercati - ha detto l'ex ministro della Giustizia -. Io credo che non sia più la stagione. Io credo che lo sviluppo del capitalismo ha creato reazioni nella società di paura che non possono essere assecondate ma neppure rimosse, se non vogliamo che la democrazia vada in affanno".