Cinema: Clooney ferito in incidente stradale in Sardegna

ROMA, 10 LUG - Incidente stradale questa mattina per George Clooney in Sardegna. Lo rivela il settimanale Chi. L'attore, che da circa un mese si trova sull'isola per girare la nuova serie tv di Sky Catch 22, era appena uscito con il suo scooter da un albergo in località Costa Corallina, in provincia di Olbia, quando si è scontrato con un'automobile sulla strada 125, l'Orientale Sarda. Clooney è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Olbia, in codice giallo per un sospetto trauma al bacino. La polizia stradale sta verificando la dinamica dell'incidente.(ANSA).