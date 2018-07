Cina: vedova Nobel Pace Liu Xiaobo partita per Berlino

PECHINO, 10 LUG - Liu Xia, vedova del premio Nobel per la Pace Liu Xiaobo, ha lasciato in mattinata la Cina diretta a Berlino, secondo quanto riferito all'ANSA da fonti vicine al dossier. Il via libera alla partenza accordato dalle autorità di Pechino ha chiuso il periodo di otto anni di arresti domiciliari senza che le fosse formulata alcuna accusa.