Fonti governo, ripensare missioni Ue

ROMA, 9 LUG - No ai movimenti secondari, insistere sul rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e per un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo, sì al sostegno alla Libia e a un ripensamento sulle varie missioni europee in particolare sulla parte che prevede che chi viene salvato sia portato automaticamente in Italia. Sono questi, a quanto si apprende da fonti del governo, i punti affrontati al vertice di Palazzo Chigi in vista del vertice di Innsbruck. A quest'ultimo appuntamento, sempre secondo quanto si apprende, l'Italia andrà con una linea comune.