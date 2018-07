Bicamerali: Pd, in assenza di un accordo non diamo nomi

ROMA, 9 LUG - "In assenza di accordo con le altre forze politiche sulle Presidenze di Commissioni di garanzia e delle Giunte di Camera e Senato abbiamo deciso, congiuntamente con il Presidente Delrio, di non provvedere alla comunicazione dei componenti del Partito Democratico nelle commissioni COPASIR, Vigilanza RAI e Giunta delle elezioni e delle immunità fino al momento in cui non vi sarà certezza del rispetto minimo del ruolo di garanzia delle opposizioni". Lo rende noto il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci.