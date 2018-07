Pd: Martina, aprirò finestre e porte per lavoro più aperto

TORINO, 9 LUG - "Se lavoriamo bene possiamo costruire uno spazio nuovo per chi non vuole le politiche di questo governo, che sono pericolose per l'Italia". Così il segretario del Pd, Maurizio Mattina, a margine di un appuntamento a Torino. "La cosa per me importante - ha detto Martina - è iniziare a fare questo lavoro vero di ricostruzione e di bilancio, per poter immaginare come si possono prendere alcuni percorsi per ripartire". "Ci sono in questo cambiamento molte energie pronte a dare una mano e il mio compito è di aprire porte e finestre del Pd per metterlo al servizio di un lavoro più aperto, in cui tanti possono contribuire a costruire l'alternativa. Credo - ha concluso - in questo lavoro appassionante, faticoso e necessario".