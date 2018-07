Mondiali: Snai, Francia favorita titolo

ROMA, 9 LUG - A guardare le quote, il match tra Francia e Belgio sembra una finale anticipata dei Mondiali. Nel match di domani a San Pietroburgo, che in realtà è la semifinale del torneo, si affrontano le due principali favorite per alzare il trofeo. I Bleus sono davanti a tutti sul tabellone Snai, piazzati a tre volte la scommessa. Il Belgio, invece, sale a 3,75, una quota condivisa con l'Inghilterra, che dopodomani se la vedrà con la Croazia, ultima in tabellone a 4,75. Tornando alla partita di domani, dicono Francia anche i due precedenti mondiali della sfida: il terzo successo è dato a 2,55. Si sale a 3,10 per il successo del Belgio, mentre è a 3,25 l'ipotesi pareggio.