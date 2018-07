Pd: Renzi, dopo primarie niente fuoco amico su vincitore

ROMA, 9 LUG - "La politica continua come negli ultimi 4 mesi. Il Governo fa annunci roboanti senza costrutto. Il PD purtroppo continua con le divisioni interne che per me sono state una delle cause della sconfitta elettorale. Abbiamo deciso di fare un nuovo congresso, con nuove primarie: speriamo che almeno stavolta chi vincerà le primarie possa guidare il partito senza il fuoco amico dei propri compagni di strada. Speriamo cioè che i capicorrente, per una volta, rispettino il mandato delle primarie". Lo scrive Matteo Renzi nella e-news agli iscritti al Pd. "Oggi si volta pagina - prosegue - e si inizia a costruire il futuro. Non esiste una comunità senza un leader. Ma non esiste neanche un leader senza comunità. Ci sono centinaia di migliaia di persone che non si rassegnano al governo giallo-verde. E sono persone che sono abituate a rischiare, a dare una mano, a impegnarsi. Queste sono le persone che mi hanno dato i loro voti alle primarie e il loro affetto quotidiano", conclude.