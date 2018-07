Rap di sangue e d'oro, XXXTentacion da 10 mln dlr

NEW YORK, 9 LUG - Rap di sangue e anche d'oro: poche settimane prima di essere ferito a morte in una sparatoria in Florida a soli vent'anni, il rapper XXXTentacion aveva firmato un contratto da 10 milioni di dollari per un nuovo album, il terzo della sua breve e controversa carriera. A scommettere sul musicista, che Spotify in maggio aveva messo brevemente al bando a seguito di gravi accuse di violenza domestica, è stata l'etichetta discografica indipendente Empire, che l'estate scorsa aveva pubblicato il primo album, "17". Vero nome Jahseh Dwayne Onfroy, XXXTentacion "aveva prodotto una gran quantità di nuovo materiale" quando è stato crivellato di proiettili il 18 giugno a Deerfield Beach in Florida. Nonostante la pressione del settore a battere il ferro fin che è caldo, il nuovo album non uscirà prima di ottobre a causa di una clausola del precedente accordo stipulato dal rapper con la Universal Music Group. Intanto, dal giorno della morte, le vendite in streaming settimanali di XXXTentacion sono quadruplicate.(ANSA).