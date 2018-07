Gattuso, pronti per giocare E.League

CARNAGO (VARESE), 9 LUG - "Da oggi pomeriggio l' obiettivo è prepararci con la testa per giocare l'Europa League. L'abbiamo conquistata sul campo. Se poi non la giocheremo, pazienza, andremo alla ricerca di altri obiettivi e stimoli. Il 19 luglio uscirà la sentenza del Tas": così Rino Gattuso nel giorno del raduno del Milan, che attende il ricorso contro l'esclusione decisa dalla Uefa. "Obiettivi? Non abbiamo ancora parlato con i dirigenti, ci sono problematiche più importanti", ha spiegato l'allenatore rossonero.