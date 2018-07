Draghi, più fiducia inflazione ma Bce resta espansiva

ROMA, 9 LUG - "La nostra fiducia sulla dinamica dell'inflazione sta anch'essa aumentando". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in un'audizione all'EUroparlamento, assicurando comunque che "la fine attesa degli acquisti netti di titoli a dicembre 2018 non significa che la nostra politica monetaria cesserà di essere espansiva". Quindi ha avvertito: "In questi tempi di aumentate incertezze globali, è più importante che mai che l'Europa resti unita".(ANSA).