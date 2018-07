Reparto stop per festa, in azione cc Nas

NAPOLI, 9 LUG - Carabinieri del Nas oggi nel reparto di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale del Mare di Napoli per l'acquisizione di documentazione nell'ambito delle indagini relative alle assenze del personale per partecipare alla festa del primario. Secondo la denuncia di ieri del consigliere regionale dei Verdi e componente della commissione Sanità, Francesco Emilio Borrelli, il reparto "è stato chiuso con dimissione di tutti i pazienti nella notte tra venerdì e sabato scorsi per consentire a medici e infermieri di partecipare alla festa organizzata in un locale a Pozzuoli dal neo primario per celebrare il nuovo incarico". Il direttore dell'Asl Napoli 1, Mario Forlenza ha annunciato ieri di aver disposto "la sospensione del primario di Chirurgia Vascolare, Francesco Pignatelli, in attesa di ulteriori accertamenti". In queste ore il direttore Forlenza, che ha disposto anche un ispezione nel reparto, sta incontrando il primario.