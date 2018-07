Conte, Italia a fianco Giappone, pronti ad aiutare

ROMA, 9 LUG - "Profonda solidarietà al Primo Ministro Abe Shinzo e al popolo giapponese, impegnati in queste ore contro piogge torrenziali che funestano il Paese. Cordoglio per le vittime e i dispersi, Italia è al fianco del Giappone ed è pronta a prestare tutto l'aiuto necessario". Così in un Tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.