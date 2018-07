Odio razziale, procura Torino rafforza contromisure

TORINO, 9 LUG - Direttive per rendere più efficace il contrasto dei reati motivati dall'odio razziale e dalla discriminazione etnico-religiosa sono state diramate a Torino dal procuratore capo Armando Spataro. Il magistrato ha diffuso anche disposizioni per sveltire i cosiddetti 'affari dell'immigrazione', fra cui le procedure per il riconoscimento o meno della protezione internazionale e di altre forme di protezione umanitaria. (ANSA).